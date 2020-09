El Sindicato Municipal de San Miguel, José C. Paz y Malvinas realiza un importante sorteo por el Día del Niño

El ex presidente Mauricio Macri debía.

Los sorteos se llevarán a cabo el 6 de octubre para afiliados de San Miguel, el 8 para José C. Paz y el 13 para Malvinas Argentinas. Todos ellos a las 12 a través del Facebook “Cultura Sindicato Municipal SM, JCP y MA”.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas realizará un sorteo virtual por el Día del Niño para sus afiliados. Entre los premios habrá bicicletas para chicos.

