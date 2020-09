Ghi visitó al equipo de teleseguimiento a geriátricos en Morón

“Es esa cuestión de estar ahí y tener la mirada en las pequeñas cosas que hacen a que todo siga funcionando, ocuparse de que la persona, además de estar tranquila en su espacio, este contenida. Esta llamada telefónica de todas las mañanas a un geriátrico es de contención, de estar ahí, no para retarte o decirte que no tenés un papel al día, es para ver cómo estás, y de ese modo ir construyendo relaciones muy positivas para el futuro”, explicó la secretaria de Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli.

Además, el equipo se encuentra disponible para coordinar traslados de personas con coronavirus y la organización de su alojamiento en los hoteles que dispone el Municipio, en caso de tener síntomas leves y que no puedan cumplir con el aislamiento correspondiente en sus hogares. Entre esas tareas se encuentra la organización de habitaciones, con las medidas de bioseguridad requeridas, limpieza y comida diaria de pacientes durante su estadía. También, están en articulación permanente con el área de salud, teniendo a disposición una enfermera las 24 horas y, por cualquier eventualidad o urgencia, el acceso a móviles para llevarlos al hospital.

“Nunca habíamos atravesado una pandemia. No había referencias, y se fue haciendo sobre la marcha, por eso destacamos el trabajo realizado que nos permitió, en muy poco tiempo, ir encontrando respuestas”, remarcó el intendente.