Alberto Fernández presentó en Tigre el Plan Nacional de Conectividad junto a Kicillof y Zamora

El satélite será el primero de la segunda generación de ARSAT y ocupará las posiciones orbitales de la Argentina, que se habían discontinuado durante la gestión anterior, por lo que el Estado nacional debió pagar más de 7 millones de euros. Al no contar con un satélite nacional, el país no pudo brindar servicios satelitales a las poblaciones rurales que hasta ahora continúan sin conexión.

