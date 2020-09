Con gran éxito, los vecinos continúan usando la plataforma “Compramos en Sanfer”

Para buscar comercios desde casa en “Compramos en Sanfer” no es necesario registrarse, el único requisito indispensable es mantener los recaudos pertinentes para cuidarse del coronavirus.

En tanto, Mariano de Virreyes señaló: “La plataforma me solucionó muchas cosas porque es fácil y rápida. Además, conocí muchos locales que están cerca de mi casa al verlos cargados en el listado. Hoy elijo ‘Compramos en Sanfer’ como mi forma preferida de comprar”.

Es el caso de Ángela, vecina de Carupá, quien utiliza la plataforma desde hace dos meses y comentó: “Me parece una herramienta buenísima porque me permite comprarles a los comercios del barrio con un solo click y también nos ayuda a cuidarnos, evitar circular por los lugares más concurridos”.

En la plataforma los interesados pueden buscar por categorías, palabras claves y rubros, y elegir con qué negocio comunicarse a través de WhatsApp o el medio que sea de su preferencia, observando descripciones, redes sociales, ofertas y formas de reparto. Aquellos que todavía no se han conectado con la aplicación, lo pueden hacer accediendo a la página web de la Comuna .