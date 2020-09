Gustavo Menéndez encabezó la primera entrega de notebooks del programa Conectar Igualdad

Y finalizó: “Este es un primer gran paso para que en algún momento en la Republica Argentina no haya ningún solo niño, ningún adolescente, que no esté familiarizado con estas tecnologías de comunicación”.

Además de las notebooks, la Comuna entregó una computadora equipada con la última tecnología de hardware para que los alumnos puedan trabajar en el edificio, con el software necesario para sus materias técnicas. “Nos contaba el director que estaba muy feliz porque no hay una computadora de estas características en ninguna escuela técnica del país, así que nos llena de orgullo”, declaró Gustavo Menéndez.