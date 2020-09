Nuevas medidas económicas que beneficiarán a más de cuatrocientos comercios gastronómicos de barrio

El jefe comunal visitó el restaurante Justo Urquiza de Florida, donde dialogó con comerciantes y sostuvo que “además del delivery, el Municipio promociona el comercio barrial, pero no alcanza y necesitan más apoyo”. “Por eso entendemos la situación que atraviesan, son medidas que ayudan para que ellos sostengan sus locales”, añadió.

