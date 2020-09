Así fue el primer día de funcionamiento de los gimnasios sanisidrenses

Para los gimnasios, el protocolo estipula entre otras condiciones que no se permitirán clases colectivas; deberán tener ventilación natural; podrán funcionar de lunes a viernes de 07 a 22 y los sábados, de 07 a 19; no podrán funcionar domingos y feriados; completar en la web del municipio un formulario en el que se solicita un croquis del lugar y el diagrama de funcionamiento; y desarrollar un protocolo de higiene y seguridad propios.

La normativa establece requisitos para los asistentes y para los gimnasios. En el primer caso, se indica que deben estar bajo la supervisión de un profesor o instructor; deben presentar un certificado médico de aptitud; no pueden realizar ninguna actividad física de contacto; y no pueden permanecer en el establecimiento ni usar los vestidores.

“Es difícil explicar la alegría que se vive acá tanto para los trabajadores como para los vecinos que vienen. Más allá de cumplir estrictamente con todo el protocolo, tengo que destacar la actitud de todas las personas que se acercaron a entrenar que no sólo cumplieron sino que colaboraron con los trabajadores para que sea un espacio seguro de entrenamiento”, contó Emiliano Maccarrone, gerente regional de SportClub y responsable de la sede que abrió este lunes frente al río.

Las personas que ingresan al gimnasio deben desinfectar sus calzados en la puerta, se les toma la temperatura y se les da alcohol en gel. Una vez dentro, deben mantener una distancia mínima de 5 metros con otras personas, no pueden utilizar los vestuarios, y deben retirarse una vez finalizada la actividad física.

“Realizamos un intenso trabajo junto a los propietarios para ver la forma más segura para que esto sea viable. Estamos muy felices de poder retomar esta actividad, algo que no solo ayuda económicamente a los trabajadores sino también es un beneficio mental para los usuarios”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras recorrer y comprobar el funcionamiento del protocolo en el Sportclub frente al río.