Tractores: Cinco consejos esenciales para un cuidado adecuado

Las bajas presiones provocan que las cubiertas se corten en los laterales, lo que implica no solo que duren menos, sino que además no se pueda utilizar la opción del recatado.

Si el tractor realizó trabajos pesados, no se recomienda apagar el motor bruscamente. Se aconseja disminuir las revoluciones del motor hasta el mínimo y recién en ese momento apagarlo.