Este programa servirá para reactivar el desarrollo de viviendas, la producción y el trabajo”, dijo Andreotti

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, compartió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el anuncio del programa Precios Cuidados para la Construcción que incluirá un centenar de productos para fortalecer el trabajo y reactivar la construcción en el país. Acompañaron el acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la titular de AySA, Malena Galmarini.

El lanzamiento de la nueva iniciativa nacional se llevó a cabo en las instalaciones de fábrica de griferías Hidromet, ubicada en Uruguay y Tucumán. Se trata de una empresa sanfernandina con 40 años de historia en la industria nacional y federal, dado que también cuenta con una sede en la provincia de San Luis.

El programa para incentivar la construcción tiene como objetivo romper la inercia inflacionaria de los últimos dos años, acompañando al plan Procrear de otorgamiento de créditos personales para la refacción del hogar. Precios Cuidados para la Construcción incluirá alrededor de 90 productos de primeras marcas, de 17 rubros diferentes con rebajas del 5%. Los mismos estarán disponibles en más de 500 bocas de expendio que tienen que ver con la obra gruesa y fina, y estará destinado a beneficiarios de Procrear y a cualquier usuario que quiera construir.

También estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio; y el diputado provincial Matías Molle.

Durante el anuncio el presidente sostuvo: “Es muy grato estar con esta música de fondo, la música de máquinas que producen. Hidromet es una empresa que tiene una importante fábrica en San Fernando, pero también en San Luis. Y es la calidad y el diseño lo que les permite irse al mundo a competir. Esta empresa no nació hoy, pero en el 2015 tenía el doble de trabajadores, producía y competía en todo el mundo. Cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que queda desamparada en el sistema social argentino, y cada uno de esos grifos que no se exportan, son dólares que no entran a la Argentina, y nuestro país necesita seguir creciendo”. “Queremos una Argentina que nos sirva a todos, que nos incluya, y para que ese país sea posible tenemos que aprovechar que hay alguien como Luis que arriesga sus recursos para comprar máquinas y dar trabajo. Estoy feliz de estar acá una vez más ratificando nuestra decisión con dos objetivos por delante: la producción y el trabajo”, remarcó.

Por su parte, el gobernador señaló: “Precios Cuidados para la Construcción es un anuncio que nos pone en la salida de la pandemia porque hay que generar los instrumentos para que el empresariado nacional pueda volver a producir. Se trata de una política que permite generar precios de referencia con 100 productos para que no haya abusos y al mismo tiempo para que los ciudadanos puedan disponer de lo que necesitan para hacer su inversión. Un día redondo en términos de lo que necesitamos para poner en marcha a la Provincia después de la pandemia”.

En tanto, Andreotti expresó: “Agradezco a Alberto, es la segunda vez en este año que viene a visitarnos a nuestra querida ciudad. Aquella vez fue a principio de año cuando luego de cuatro años difíciles para nuestro país, comenzaba la reactivación económica. Luego el mundo cambió, la pandemia nos acechó, y esos sueños y proyectos que teníamos hubo que interrumpirlos por un tiempo, cambiar las prioridades y preocuparnos por lo realmente importante que es el cuidado de nuestros ciudadanos”. “Hoy para nosotros es un orgullo que Luis nos reciba en esta pyme, 40 años de esfuerzo con un producto de calidad y trabajo, además es una empresa que tiene un compromiso con nuestra comunidad, porque cuando construimos el cuartel de Bomberos Voluntarios nuestro amigo Luis fue parte y donó los productos. Así que necesitamos empresas comprometidas”.

También Costa dijo lo suyo: “El gobernador nos dio la instrucción de estar cerca de los sectores productivos, acompañarlos en este momento tan difícil, poniendo todas las herramientas de la Provincia a disposición y trabajando coordinadamente con el gobierno nacional y el Municipio. Los anuncios de hoy también nos ponen en la responsabilidad de garantizar de que se cumplan con los acuerdos de precios cuidados para la construcción y trabajar con el Intendente el proyecto de parque industrial”.

En tanto, el presidente de Hidromet, Luis Schamun, comentó que en los últimos 4 años han perdido 100 puestos de trabajo y explicó: “Estoy muy contento y agradecido, el equipo nacional está torciendo el mundo de la especulación con el mundo del trabajo, y estoy convencido de que en breve lo vamos a lograr. Estamos muy contentos de que el Municipio siga creciendo y por su apoyo. En los próximos 12 meses vamos a tomar 100 personas y muchos de ellos van a ser sanfernandinos. Se vienen buenos momentos, pero primero hay que recrear el trabajo y las ganas de fabricar con materia prima local”.

Tras culminar el anuncio, las autoridades presentes recorrieron las instalaciones de la empresa sanfernandina.