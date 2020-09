San Isidro habilitó el funcionamiento de los gimnasios: ¿Cómo es el protocolo sanitario?

Para los gimnasios, el protocolo estipula, entre otras condiciones, que no se permitirán clases colectivas; que deberán tener ventilación natural; que podrán funcionar de lunes a viernes de 07 a 22 y los sábados, de 07 a 19; y que no podrán funcionar domingos y feriados.

La normativa establece requisitos para los asistentes y para los gimnasios. En el primer caso, se indica que deben estar bajo la supervisión de un profesor o instructor; deben presentar un certificado médico de aptitud; no pueden realizar ninguna actividad física de contacto; y que no pueden permanecer en el establecimiento ni usar los vestidores.