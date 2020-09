Miles de estudiantes se beneficiarán con las nuevas obras del Polo Educativo

Más allá del contexto actual, los trabajos no se detuvieron durante el aislamiento social, así lo destacó Soledad Martínez, responsable del Comité Social del Coronavirus: “Son obras que venimos realizando más allá de este parate que significó la pandemia en Vicente López. Nuestro objetivo es que esté preparado para cuando podamos volver a abrir, para que todos los alumnos retomen sus talleres de formación, de tecnología, de oficios, ese es el espíritu de este lugar que ha crecido muchísimo en los últimos años”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com