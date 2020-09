Desde San Fernando, el presidente Alberto Fernández lanzó el programa Precios Cuidados para la Construcción

Al exponer, el presidente de Hidromet agradeció al presidente y a las autoridades nacionales por “todo lo que hacen por el país”, y refirió que la empresa “tiene una historia de trabajo y de esfuerzo, con momentos complejos, y aunque el pasado reciente haya sido muy duro y directamente de supervivencia, estamos llenos de esperanzas nuevas y renovadas”. “En esta empresa trabajan 200 personas, y en este pasado reciente maldito nos tocó despedir a muchas personas porque si no no podíamos sobrevivir”, aseveró, y destacó: “Hoy estamos entrevistando personas, se están recreando las ganas de producir, la necesidad de hacer las cosas en Argentina”.

El presidente explicó que Hidromet “tenía en 2015 el doble de trabajadores que hoy, producía mucho más y competía en todo el mundo”, pero que en los años que siguieron debió reducir la producción además de pagar intereses millonarios. “Ese no es un buen modelo de país, y no es una buena república porque cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que queda desamparada en el sistema social argentino”, expresó.

Y añadió: “En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos, y cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso se parece más a una estafa. Y nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vivido en los últimos cuatro años. Hemos venido a hacer otro país”.

“Estamos decididos a poner en marcha el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros”, señaló el mandatario, y refirió: “Necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores, y nosotros no somos eso”.