Tras violento robo, la Policía detuvo a tres delincuentes luego de allanamientos en Ciudadela y Caseros

Distintos allanamientos llevados adelante por grupos especiales bajo la coordinación de la Policía Departamental de Tres de Febrero y la comisaría 2da. de Ciudadela, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad municipal y el COM, resultaron en la detención de tres hombres que habían protagonizado un violento asalto en el cual balearon a un motociclista.

