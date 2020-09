San Isidro ya permite que los restaurantes reciban público en espacios abiertos

Desde el día de ayer, el Municipio de San Isidro habilitó que los locales gastronómicos puedan atender al público con mesas y sillas en espacios abiertos, como veredas, terrazas y patios, siempre respetando los protocolos sanitarios.

La decisión fue informada en las redes sociales oficiales de la Comuna, y el propio intendente, Gustavo Posse, lo comunicó en su cuenta de Twitter.

“Luego de habilitar el take away plus, desde hoy vamos a permitir que los locales gastronómicos puedan atender al público con mesas y sillas en espacios abiertos como veredas, terrazas y patios, con los debidos protocolos sanitarios y de distanciamiento”, escribió.

Sin información concreta sobre los protocolos para clientes y el local, se especula que serán similares o lis implementados por el take away plus, que ya funciona exitosamente desde hace varios días.

El mismo establece un horario determinado de funcionamiento; una habilitación del consumo solo en espacios abiertos públicos y privados; que el material que se use sea absolutamente descartable y se deseche luego de usarse; que no haya elementos de uso común como aceiteras, saleras, servilleteros; que las cartas o menús tradicionales se deberán reemplazar por sistemas de código QR o letreros visibles, o cualquier modalidad que no implique manipulación; que la distancia entre los “comensales” sea de al menos dos metros; y la prohibición para los clientes de ingresar al local.