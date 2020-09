Falleció el dirigente Mario Cafiero, vecino de San Isidro y tío del jefe de Gabinete

Mario Cafiero, ex diputado nacional y funcionario del gobierno nacional, murió a las 7 de la mañana del domingo. Tenía 64 años y entró en coma en la tarde del sábado, momento en el que empezaron a trascender informaciones sobre su muerte. Estaba internado en un hospital de La Plata, donde lo habían operado por un tumor que padecía desde hacía tiempo y que recientemente había hecho metástasis.

