El ex presidente Mauricio Macri debía.

La urgente reapertura de paritarias locales para lograr sueldos dignos teniendo en cuenta la Canasta Básica, según la cual una familia necesita alrededor de 42.000 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.

A pesar de esta situación seguimos luchando en cada municipio, cumpliendo nuestras funciones al servicio de todos, desde la atención sanitaria, la seguridad comunal, la recolección de residuos etc. Servicios que son considerados esenciales, pero también son esenciales las necesidades de nuestras familias.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales reclama un salario básico no menor a 30 mil pesos