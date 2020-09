Tres de Febrero volvió a demoler la misma construcción ilegal en una plaza del Fuerte Apache

“El problema habitacional se resuelve con políticas públicas, créditos blandos y más viviendas, no desde la ilegalidad”, expresó Valenzuela que ayer comenzó con un operativo de escrituración de casas en el barrio Las Tejas, también de Ciudadela. “En Tres de Febrero tenemos una posición clara contra la ilegalidad y la toma de tierras, pero también trabajamos en políticas que moderen el déficit habitacional”, explicó el intendente.

El operativo surgió a partir de un nuevo relevamiento que hizo la Subsecretaría de Fiscalización y Control local para detectar construcciones antirreglamentarias en espacios públicos del municipio. Participaron la Secretaría de Seguridad de Tres de Febrero, el 3F COM, la Policía bonaerense, el Grupo Apoyo Departamental y el área de Servicios Urbanos. El mismo equipo realizó un operativo similar en el barrio Los Rusos de Ciudadela donde se demolió otra construcción ilegal en la vereda sobre la calle Almirante Brown.

“El mensaje del Estado tiene que ser claro en contra de la ilegalidad, no vamos a claudicar ante estos hechos y volveremos al mismo lugar las veces que seas necesarias”, señaló el intendente Diego Valenzuela. “Necesitamos del apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar adelante estos operativos y controlar que no vuelvan a usurpar los terrenos que son de todas las familias del barrio”, agregó.