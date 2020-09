Julio Zamora encabezó la celebración por el Día del Maestro

Además, agregó: “Estamos muy agradecidos a los miles de docentes que integran el sistema educativo de Tigre por el compromiso que pusieron en esta etapa. Supieron adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer el esfuerzo para poder llegar a quienes no tienen conectividad. Sin dudas estuvieron a la altura de las circunstancias y les agradecemos, porque este año se han privado de lo más simbólico que tiene la escuela, que es el aula, pero aún así acompañaron a los chicos con sus herramientas educativas, cariño, solidaridad y valores. Toda la comunidad tigrense está muy agradecida”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com