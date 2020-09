En un acto virtual, San Isidro homenajeó a los maestros en su día

Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada, Viviana Ballesteros, jefa regional, concluyó: “La situación es delicada por lo que me cuesta decir feliz día, aunque no puedo dejar de reconocer el compromiso, la creatividad y el profesionalismo para sostener la continuidad pedagógica de los alumnos y alumnas”.

“Es un día muy emocionante para todos los que transitamos la vocación de ser docentes. Quiero agradecer la gran labor que hace cada uno de ellos en este momento tan particular por el coronavirus. Todo lo que le dan a los chicos a través de un pantalla en estos tiempos es amor, contención, acompañamiento y eso va a quedar guardado en cada uno de los corazones de esos niños y niñas”, destacó Marisol Reigosa, directora general del Municipio de San Isidro.

“Hoy no podemos estar todos juntos, pero más que nunca debemos homenajear a los docentes que se encuentran trabajando arduamente por la educación de nuestros niños y jóvenes”, expresó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse en una transmisión en vivo, desde las redes sociales del Municipio, con motivo del Día del Maestro. El homenaje se realizó en los jardines del Museo Pueyrredón.