Juan Andreotti homenajeó a los docentes sanfernandinos en el Día del Maestro

En tanto, la inspectora Marcos, manifestó: “Muy agradecida de poder estar con parte de mi equipo representando a los docentes de San Fernando. Es un año muy particular, pero hay que valorar la vocación de cada uno de los maestros realizando intervenciones a la distancia para lograr el objetivo que es estar cerca de nuestros alumnos y llegar a cada hogar”.

“Es un acto importante para el Municipio y nos convoca en este momento tan especial, pero que no podíamos dejarlo pasar porque la educación es el eje de niños, adolescentes y adultos. El intendente Juan Andreotti brindó unas palabras hermosas a docentes, directoras, inspectoras y al personal de la Secretaría de Educación. Estamos sentidos por lo que estamos viviendo, pero a la vez felices por estar juntos en este encuentro con el distanciamiento social correspondiente”, expresó la subsecretaria Miola. En ese sentido, destacó que “hoy la tarea se transformó y dicen que los inteligentes del futuro van a ser los que se puedan readaptar en estas condiciones”. “Siempre vamos a estar con los chicos y vecinos de San Fernando, y no queríamos dejar de saludar a los docentes en este gran día”, enfatizó.

El intendente de San Fernando reconoció a los maestros de la ciudad en un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, tomando las medidas de prevención contra el coronavirus. Las autoridades presentes izaron las banderas en la Plaza Sarmiento y entregaron ofrendas florales. “Es un acto importante para el Municipio y hoy nos convoca en este momento tan especial, pero que no podíamos dejarlo pasar porque la educación es el eje de niños, adolescentes y adultos”, sostuvo la subsecretaria de Educación, Mariana Miola.