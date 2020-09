Vendedores ambulantes golpearon a un chofer de colectivo que les pidió que usen barbijo

El ex presidente Mauricio Macri debía.

El conducto del interno 37 de la mencionada línea, resultó herido, pero afortunadamente, no requirió de asistencia hospitalaria.

Los vendedores ambulantes no solo se negaron, sino que agredieron a trompadas limpias al chofer. Esto generó que intervenga la policía, que detuvo a los agresores y los trasladó a la comisaría, donde se les inició una causa por lesiones leves.