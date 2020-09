Mauricio Macri rompió la cuarentena y se reunió con intendentes de Juntos por el Cambio en “Los Abrojos”

Tras la reunión, estos tres intendentes, según la ley, también deberían realizar una cuarentena por haber mantenido un contacto estrecho con un caso sospechoso, ya que los países de la Unión Europea no han dejado de ser considerados “de riesgo”.

El ex mandatario llegó de su gira por Francia y Suiza hace una semana y debía mantener un estricto aislamiento debido a la pandemia por coronavirus, pero mantuvo un encuentro con los jefes comunales de Pinamar, Martin Yeza; de Olavarría, Ezequiel Galli; y de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.

El ex presidente Mauricio Macri debía cumplir con 14 días de aislamiento tras su llegada de Europa, pero este jueves mantuvo una reunión con intendentes de Juntos por el Cambio en la quinta “Los Abrojos”, de Los Polvorines.