Se resolvió el conflicto de toma de terrenos en el predio ferroviario de Victoria

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, mencionó al respecto: “Hoy conversamos con la jueza, a quien le agradecemos la decisión respecto a la toma de tierras que impedía el normal funcionamiento de los trenes. Además el lugar no presentaba condiciones dignas para vivir”.

Durante varios días, un terreno cercano a las vías del sector de maniobras que utilizan los trabajadores para mantenimiento fue ocupado ilegalmente. Al tratarse de tierras federales, Trenes Argentinos radicó una denuncia en el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Desde aquel momento, la zona estuvo custodiada por Gendarmería y Policía Federal. Hoy, a partir de inspecciones realizadas los últimos días, la magistrada determinó que las familias que allí estaban no tenían las condiciones sanitarias adecuadas y consiguió resolver el conflicto por vías tranquilas, accediendo las personas a retirarse de forma voluntaria.