EL MRP y el viceministro de Salud presentan un proyecto de telemedicina para llevar a distintas localidades de la Provincia

La disertación fue moderada por el doctor Federico Gorini, jefe de Hematología y Hemoterapia del Hospital Evita Pueblo de Berazategui; y el doctor Eduardo Delgado, especialista en cirugía y administración hospitalaria, y ex secretario de Salud de San Martín, y contó con la participación de dirigentes políticos con amplia representación en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país.

Tomás Domínguez, miembro de la mesa de conducción del MRP, contó que llevarán en distintos Concejos Deliberantes proyectos para conectar con telemedicina a los hospitales centrales con los centros de atención primaria de la salud, y hospitales de alta complejidad, no sólo para atender los pacientes con coronavirus sino también diferentes afecciones.