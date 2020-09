Valenzuela se diferencia de las tomas: Encara un proceso de escrituración de viviendas en Tres de Febrero

La semana pasada, la Municipalidad de Tres de Febrero realizó un operativo para demoler construcciones ilegales dentro del Barrio Ejército de los Andes y recuperó los terrenos públicos que habían sido usurpados a la comunidad. “Debemos hacer un esfuerzo para acompañar en lo social y a la vez poner límite a quienes atentan contra el Estado de derecho y la ley, generando angustia en los vecinos”, remarcó el intendente en ese momento. “El problema habitacional se resuelve con políticas públicas, créditos blandos y más viviendas, no desde la ilegalidad”, concluyó.

En medio de la problemática habitacional que vive el conurbano, la Municipalidad abrió una Oficina de Escrituración Social para dar respuesta a las familias que no cuentan con el título de propiedad de su hogar. “Tenemos una posición clara contra la ilegalidad y la toma de tierras, pero también trabajamos en políticas que moderen el déficit habitacional”, explicó Valenzuela.