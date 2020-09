Un vecino del country “Ayres de Pilar” fue detenido por romper el móvil que trasladaba a Lázaro Báez

Luego de los hechos, el móvil debió retirarse y trasladar al ex empresario nuevamente al penal de Ezeiza. Báez, acusado de lavado de dinero, está cumpliendo la prisión domiciliaria en otra locación que se mantiene en reserva para evitar nuevos incidentes.

Fuentes de la penitenciaría expresaron que el vidrio delantero no llegó a romperse debido a que es blindado, pero pudo haberse dañado y haber lastimado al conductor.

Un vecino del country Ayres del Pilar fue detenido esta tarde por haber roto el lunes el parabrisas del móvil del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba al ex empresario Lázaro Báez. El hombre fue identificado mediante la grabación de un celular.