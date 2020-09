Posse sobre el reclamo policial: “Se desempeñan en las peores condiciones de seguridad”

El intendente de San Isidro subrayó que hay municipios que están bien dirigidos y tienen la posibilidad de brindar buena seguridad, educación y salud, y mencionó el caso de San Isidro, en donde el patrullaje municipal consiste en un inspector municipal y un policía bonaerense al que el Municipio le paga horas POLADS. “Pero no todo lo que ganan por estas horas adicionales a su trabajo va a su bolsillo, y eso es un tema que también hay que rever”, aclaró.

This site is protected by wp-copyrightpro.com