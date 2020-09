Rescatamos firmemente las palabras del presidente Alberto Fernández: “No vale todo, no todo está permitido” si se pone en riesgo vidas humanas.

Desde nuestro sector sindical, condenamos el accionar cuasi mercenario el cual con el paso de las horas se transformó en una amenaza al normal funcionamiento del Estado. Las armas y los patrulleros que les otorga el Estado Nacional son para cuidar a los argentinos y a las argentinas y no para buscar la alteración del orden democrático que tanto nos costó construir en nuestro país”.

Estos actos de amedrentamiento hacia la democracia no deben ser acciones que socaven la institucionalidad del país.

ATE San Martín sobre la protesta policial: “A punta de pistola no es reclamo, es extorsión”