Kicillof anunció aumento para la Policía y se destrabaría el conflicto

Por último, se refirió a las manifestaciones que realizaron efectivos en distintos puntos de la Provincia y expresó que “si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo estamos dando una respuesta contundente e histórica”, y enfatizó que ese accionar “deslegitima reclamos que son legítimos, no es la manera de expresarse”. “Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana y eso requiere una transformación”, concluyó el gobernador.

