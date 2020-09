Compra de campos: ¿Cómo saber cuál es el adecuado?

Si el terreno no tuviera algún servicio como electricidad o gas, una buena alternativa también es la de utilizar paneles solares o energía eólica. Incluso existen alternativas para la recolección de agua en el caso que el terreno no cuente con el servicio. Un ejemplo de esto último es la captación de agua de lluvia en los tejados.

Este aspecto también resulta muy importante a la hora de elegir un terreno. Tanto si el lote es para vivir, construir o realizar otras actividades es fundamental saber con qué servicios podremos contar o no.

Este punto está fuertemente relacionado con el anterior. El uso y el tamaño de la tierra van de la mano, ya que no es lo mismo un terreno para construir una casa que para tener animales o sembrar.