La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales y un fuerte respaldo a Axel Kicillof

“Estamos en democracia, y no podemos naturalizar que la manera en que se manejaron desde la Policía sea correcta. Este intento de paritaria con personas armadas a metros del gobernador -que vive con su familia en una casa normal, y no en una base militar- tiene un tinte desestabilizador, y pone en vilo a toda la Provincia, generando un clima que recuerda los peores momentos de nuestra historia”, sostienen los municipales.

“Del mismo modo repudiamos la omisión que varios dirigentes opositores al gobierno hacen acerca del asunto, al no efectuar ningún tipo de repudio a estas acciones, y que por el contrario algunos fomentan”, enfatizaron.

“Los trabajadores municipales entendemos mejor que nadie lo que es vivir con un salario muy por debajo del promedio, y hace varios años venimos luchando por conseguir mejoras, pero esa condición no legitima en ningún aspecto intimidar o ‘apretar’ al gobernador y su familia”, añadieron desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales.

“Entendemos que este actuar escapa completamente al contexto de un reclamo justo y pacífico, y se encuentra más cerca de un ‘apriete’ político, que junto a otras maniobras, no tienen otro objetivo más que intentar desestabilizar a un gobierno elegido por el pueblo”, agregaron.

Mediante una misiva que lleva como título la frase “Fuerza gobernador”, desde el organismo gremial expresaron: “Los municipales de la provincia de Buenos Aires repudiamos enérgicamente el accionar de la Policía bonaerense, que al sitiar la casa del gobernador Axel Kicillof no hacen más que generar un clima que perjudica nuestra democracia”.