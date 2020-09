Sujarchuk recibió a Lammens en Escobar y destacó los aportes recibidos del gobierno actual para el ámbito deportivo

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recibió al ministro de Turismo y Deporte nacional, Matías Lammens, para realizar una recorrida por distintos puntos del distrito, culminando con una conferencia de prensa en el club Sportivo Escobar, situado en el centro de la localidad de Belén. En el microestadio del club están previstas obras de reacondicionamiento, enmarcadas en el programa “Clubes en obra”, a cargo de la cartera de Deporte nacional. La visita del titular de esa área del gobierno central tuvo como finalidad consolidar y proyectar políticas conjuntas entre el gobierno nacional y el municipal.

Sujarchuk aseguró estar “muy contento de recibir al ministro Lammens, ya que desde el inicio de su gestión se ha puesto a disposición de los intendentes, y esa disposición se sustenta en hechos concretos”, y destacó que Escobar “recibió el subsidio más grande en materia de deportes desde que soy intendente del partido”.

Por su parte, Lammens sostuvo que quedó “impresionado con el trabajo de Ariel Sujarchuk en el ámbito deportivo, con una política que es disruptiva, llevando el deporte a las plazas, y haciendo que esas plazas sean vividas por toda la comunidad”. “También quedé impresionado al visitar a los clubes y charlar con los dirigentes, así que es un orgullo estar acá hoy con el intendente y los dirigentes, en el marco de este programa que hemos armado desde el gabinete nacional, al que llamamos ‘Clubes en obra’, que propone poner a los clubes en el centro de nuestra política deportiva”, señaló.

Consultado por la inminente reunión de intendentes en Olivos para tratar la problemática referida a los reclamos de la Policía bonaerense, el jefe comunal evitó referirse al asunto durante la rueda de prensa. Sin embargo, sí se refirió a la importancia del aporte recibido para fines deportivos desde el gobierno nacional, el cuales afirmó que es “más grande que el recibimos en los últimos cuatro años”.

Al respecto, el ministro de Turismo y Deporte nacional comentó que se trata de “la mayor inversión de la historia de nuestro país en infraestructura deportiva para clubes”. También se refirió a la posibilidad del regreso del fútbol profesional, afirmando que mantiene “conversaciones diarias” con el ministro de Salud, Ginés González García, y que, en base a ello, considera que “hoy en día no están dadas las condiciones necesarias, lo que no quita que no pueda iniciarse en octubre o más adelante”.

En tanto que, en materia de turismo, Matías Lammens aseguró que las primeras etapas posteriores a la cuarentena serán “de viajes cortos, pequeñas distancias, lo que representará una oportunidad para muchos destinos de Argentina que dependen del turismo”. “Esperamos una temporada distinta para este verano, con protocolos sanitarios, pero queremos ser muy vehementes en que habrá temporada turística y estamos trabajando para eso”, concluyó.

Antes de la conferencia en el club Sportivo Escobar, los funcionarios visitaron el polideportivo municipal Luis Monti, donde gracias a un subsidio del programa “Clubes en obra” se realizarán la reparación y ampliación de baños y vestuarios con el objetivo de modernizar y mejorar la estética de las instalaciones. Luego se dirigieron al CELI, el espacio interactivo que inauguró el Municipio en abril de 2019 y que tiene como finalidad la divulgación de conocimientos de la currícula escolar en un formato lúdico y divertido.

Más tarde, Sujarchuk y Lammens caminaron por la plaza Lambertuchi y después estuvieron en el Teatro Seminari Cine Italia, donde el jefe comunal realizó una breve exposición sobre las obras que se realizaron en el Paseo del Paraná, así como también explicó detalles acerca de las nuevas etapas previstas en este proyecto turístico y comercial que puso en valor la zona costera de nuestro distrito. Asimismo, en otra sala se proyectó un spot promocionando la 57 edición de la Fiesta Nacional de la Flor Virtual y se extendió una invitación formal al ministro para que esté presente en la apertura del evento el próximo 25 de septiembre.