Nación le quita coparticipación a la Ciudad: Malestar de intendentes de Pro presentes en Olivos

Por otro lado, esperamos que esta solución se logre en un marco de acuerdo con la Ciudad de Bs As y que estos recursos lleguen a los municipios que trabajamos incansablemente para brindar seguridad a los vecinos.

Entendemos que la problemática económica y financiera de la provincia no se resuelve quitándole recursos a otro distrito, más en la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo.

No teníamos información del anuncio, vinimos a reunirnos para escuchar y debatir, nada de eso sucedió.

No solo Larreta quedó sorprendido, también los intendentes de Juntos por el Cambio que entendieron que acompañar en este momento delicado era dar un respaldo a la institucionalidad. Sin embargo, su acción ética terminó por complicarlos, ya que en un primer momento se creyó que convalidaban la acción contra las arcas porteñas.

“Había más de un punto de coparticipación -serían entre 30 y 35 mil millones de pesos- excedente que la Ciudad no estaba usando para cubrir los gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal”, señaló el presidente, y aseguró que “este tema lo he hablado muchas veces con -el jefe de Gobierno porteño- Horacio Rodríguez Larreta”, por lo que “nadie puede hacerse el sorprendido”.