Nuevo Encuentro repudió la protesta de un grupo de agentes de la Policía de la Provincia

“Sin embargo, la legitimidad del reclamo de las y los trabajadores parece licuarse en el espiral amenazante de quienes se manifiestan con armas y vehículos oficiales frente a las autoridades constitucionales de la provincia y la Nación. Es decir, quienes despliegan estas acciones intimidatorias no solo atentan contra los representantes del pueblo; también, están corrompiendo la legitimidad de los muchos y muchas integrantes de la Policía provincial que piden en forma pacífica por mejoras que fueron desoídas en el último lustro”, manifestaron.

“Mantener sitiadas las residencias del presidente de la Nación y el gobernador de Buenos Aires con efectivos armados no se corresponde con el legítimo reclamo de mejoras salariales o laborales. Es una acción violenta y antidemocrática, que merece todo nuestro repudio y el de los millones de argentinos y argentinas que deseamos una Argentina justa, inclusiva, solidaria, pacífica y con futuro”, manifestaron desde Nuevo Encuentro.