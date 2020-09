Médicos malvinenses preocupados ante las reuniones sociales sin protocolos ni cuidados

Atendiendo a la delicada situación que afronta nuestra sociedad en su conjunto, desde el sistema de salud de Malvinas Argentinas, se hace un nuevo llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana. Se aconseja maximizar cuidados, y en el caso de ser posible, continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio; mantener la distancia social; circular en los espacios públicos sin detenerse ni sentarse; no compartir el mate y bebidas; utilizar barbijo o tapaboca; lavarse frecuentemente las manos; utilizar alcohol para higienizar las manos; y evitar tocarse la cara.

También, el doctor Ángelo Gutiérrez, médico terapista y vecino de Malvinas Argentinas, aseguró: “Salir de casa para luego llegar al hospital y ver pacientes graves, críticos, luchando por su vida, y nosotros dándolo todo, para luego salir a la calle y ver a gente que no está cumpliendo con el aislamiento obligatorio, nos da mucha decepción. Por momentos sentimos que hay gente que no valora todo el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo”.

El doctor Saúl Patzy, quien contrajo coronavirus y ya se reincorporó a sus funciones, se refirió a la situación que están viviendo los trabajadores de la salud: “Somos médicos a los que esta enfermedad nos ha tratado bastante mal, sobre todo por el estado de gravedad con el que llegan los pacientes. La enfermedad no distingue a las personas, y sobre todo son los médicos de terapia intensiva, los que se contagian, y eso demanda mayor trabajo en los médicos sanos. Tenemos que cuidarnos entre todos, y cuidar sobre todo al personal que los va a atender, cada día que pasa somos menos y estamos agotados”.

“Lo que vimos nos desmoraliza bastante”, comenta la doctora Emilce Palacios, jefa del servicio de Emergencias del Hospital de Trauma, y agrega: “La mayoría de las personas ya tiene algún conocido que la pasó mal. Si tienen que salir a trabajar, que lo hagan con todos los recaudos y el que no tiene que hacerlo, debe quedarse en casa, ser solidario con los demás y con uno mismo. Esto se trata de algo grave”.

En el caso de los profesionales médicos, enfermeros, camilleros, trabajadores de maestranza y el resto de los trabajadores de los hospitales abocados a la emergencia sanitaria, su gran esfuerzo y sacrificio es notorio. No sólo por ser quienes se enfrentan y exponen a diario frente al virus, sino porque se han visto forzados a multiplicar esfuerzos para atender acorde al pasar el tiempo, a más y más infectados.

Pertenecen a la Terapia Intensiva del Hospital de Trauma. “Si no nos cuidamos, para los que tengan factores de riesgo puede ser mortal”, aseguran.