San Isidro recibió una importante donación anónima de camas para internación

Si bien el donante decidió permanecer en el anonimato, Débora Egea, jefa del Servicio de Urología del Hospital Central, contó: “Yo atendí a un paciente y esto llegó en forma de agradecimiento por parte de un familiar de esta persona. Es un gran gesto de amor que no solo ayuda al personal médico sino también a muchas personas que serán atendidas. Estas acciones nos llenan de alegría y fuerzas para seguir adelante”.

En la última semana, el personal del Hospital Central de San Isidro se sorprendió con la donación de 15 camas totalmente equipadas de internación enviadas por un vecino anónimo. “Realmente estamos muy felices por recibir estas camas de excelente calidad. Estos gestos llenan el corazón y no tenemos más que palabras de agradecimiento”, expresó Raúl Croce, director de Internación del Hospital Central.