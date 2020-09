Ghi, Valenzuela y Zabaleta supervisaron un operativo conjunto de limpieza en el límite entre Hurlingham, Morón y Tres de Febrero

En tanto, Valenzuela señaló: “Estamos en un espacio público en el que no hay divisiones limítrofes ni partidarias, sino un lugar de encuentro y unión entre Tres de Febrero, Hurlingham y Morón. Los tres intendentes estamos comprometidos en trabajar en equipo para recuperar este espacio público para la comunidad y poner en valor la avenida Márquez, un símbolo del conurbano”.

Por su parte, Ghi expresó: “Se trata de responder a una demanda de nuestros vecinos y vecinas, que es tener en las condiciones que la comunidad merece, este espacio que compartimos las tres ciudades. Ese es el compromiso que asumimos, porque entendemos que este y cada uno de los sectores limítrofes, deben ser concebidos como fronteras que nos unen y no que nos dividan. Eso implica tener una vocación de trabajar en conjunto, de complementar esfuerzos, y de articular este tipo de iniciativas”.