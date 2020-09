Sin reacción de Kicillof, se profundiza el conflicto policial en toda la Provincia

No muchos jefes comunales se pronunciaron en redes sobre la protesta, y menos aún, casi ninguno acompañó el hashtag #TodosConAxel que promovieron desde el Frente de Todos. De la región, solo respaldó al gobernador el intendente de Tigre, Julio Zamora, o su par de Moreno, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, quien posteó: “Mientras estaba manifestándose la Policía no paraba de llegarme propaganda de Cambiemos en redes sociales. A partir de esto último quiero decir: que nada ni nadie nos distraiga de lo importante”.

Los problemas no se solucionan “escondiéndose adentro de un patrullero”, retrucó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un acto con el gobernador en Quilmes. Al mismo tiempo, decenas de policías protestaban frente a la residencia presidencial del Olivos, los que reclaman que jefe de Estado los reciba en la puerta del lugar.

Es muy delicada la situación en un conflicto sin precedentes en territorio bonaerense. “Si el señor gobernador -Axel Kicillof- y el señor ministro -de Seguridad, Sergio Berni- no están capacitados, que den un paso al costado”, dijo hoy en Puente 12, La Matanza, el capitán Díaz, policía bonaerense retirado que habla en representación de los agentes.

Por tercer día consecutivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires lleva adelante medidas de fuerza en medio de un conflicto salarial que no tiene hasta el momento respuesta alguna de las autoridades bonaerenses. Mientras tanto, los intendentes están en alerta máxima ante la posibilidad de delitos en masa a razón de la falta de efectivos.