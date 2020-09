Camión con dextrina quedó encajado en el túnel de Villa Ballester

Los vecinos señalan que no es la primera vez que sucede un incidente de estas características, y denuncian la imposibilidad de cruzar a pie por las obras inconclusas en el paso peatonal. Desde la Municiplidad informaron que los trabajos se atrasaron por ser jurisdicción de Trenes Argentinos, y se finalizan durante este miércoles.

Si bien existen carteles indicativos de altura, con un máximo de 3,40 metros, muchos camiones llevan acoplados y el largo del mismo no da con el ángulo de giro de salida. Eso ocurrió esta mañana en la salida del túnel que une el centro de Villa Ballester, bajo nivel del ferrocarril Mitre.

Un camión con acoplado quedó encajado hoy en el paso bajo nivel de la calle Pueyrredón, en la localidad de Villa Ballester, en San Martín. Los vecinos dan cuenta que no es la primera vez que sucede.