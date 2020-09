Triple crimen con sello narco en Villa Loyola

“Por la modalidad y lo poco que hasta el momento averiguamos de las víctimas, todo indica que estamos ante un ajuste del narcotráfico. Todavía no tenemos claro quién fue el blanco principal del ataque, ni si los autores son locales o de otra zona. Estamos en plena etapa de investigación”, dijo a Télam una fuente judicial.

Los pesquisas intentaban determinar si todos los balazos fueron efectuados por los sicarios o si hubo disparos cruzados, aunque en la escena no se secuestró ningún arma en poder o cerca de las víctimas, a quienes los peritos les tomaron muestras de sus manos para analizar si tienen o no residuos de pólvora.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, el ataque se dio por sorpresa en uno de los pasillos del asentamiento y fue cometido por “uno o dos atacantes”, que hasta esta mañana no habían sido detenidos ni individualizados.