Zencich respaldó la protesta de la Policía en Merlo

“Los efectivos de la policía bonaerense (…) arriesgan su vida y son poco valorados con un bajo salario”. Dijo David Zencich en respaldo al reclamo de los miembros de la fuerza y continuó: “El gobierno de la provincia debe comprender que con una simple mejora salarial no va a solucionar el problema de base.” Haciendo referencia al anticipo de una mejorar que anunciarían este viernes, según adelantó el Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, y el Ministro de Seguridad, Sergio Berni.

