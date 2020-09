Violenta entradera y robo en club de campo de Garín

Este atraco se da en plena protesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, situación por la que las emergencias de seguridad no están siendo respondidas en tiempo y forma. Son las patrullas municipales, pertenecientes a los COM de cada distrito, las que están acudiendo a las convocatorias, en un esfuerzo extra que deben realizar las intendencias, ya sobrecargadas por la pandemia de coronavirus.

