“El Hospital Municipal me salvó la vida”: Vecino fue dado de alta tras estar dos meses internado por coronavirus

El vecino del barrio San Rafael de San Fernando, Mario César Martínez, de 53 años, fue dado de alta de coronavirus tras haber estado internado en la Terapia Intensiva exclusiva de coronavirus del Hospital l San Cayetano. Luego de dos meses de internación con uso exhaustivo de respirador, Mario tuvo que ser sometido a una traqueotomía para poder seguir con vida. Se retiró del establecimiento aplaudido por el personal médico, administrativo y de seguridad, y se reencontró con su familia.

El secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, explicó: “Es una alegría poder visitar a Mario y a sus hermanos, dar una buena noticia en este momento tan crítico donde todos los argentinos la estamos pasando muy mal, poder traer un mensaje de aliento y esperanza y verlo recuperado después de meses de haber pasado por terapia intensiva, nos llena de felicidad”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “La cantidad de respiradores que tiene la ciudad hoy, más la terapia del Hospital Municipal permite que nuestra gente tenga más oportunidades a la hora de requerirlo. A modo de prevención reitero a todos los vecinos que se queden en sus casas, ventilen los ambientes, usen tapabocas e higienicen permanentemente. Como sociedad debemos cuidarnos y, como dice el intendente Juan Andreotti, hoy la responsabilidad es de cada uno y debemos cuidarnos entre todos”.

De vuelta en su casa y junto a su familia, Mario Martínez contó su experiencia: “Durante el tiempo que estuve en la terapia intensiva valoré mucho la atención del personal médico, las enfermeras me trataron excelente, me daban todo lo que necesitaba. El primer mes la pasé bastante mal con la enfermedad, tuve que usar respirador y me tuvieron que hacer una traqueotomía para poder vivir. El Hospital San Cayetano me salvó la vida. Lo único que puedo decir a la gente es que tenga esperanza y que se cuide porque es una enfermedad muy fea. Agradezco inmensamente el apoyo de mi familia”.

En tanto, su hermana Patricia comentó: “El 1 de julio comenzó con síntomas y al cabo de unos días lo internamos. Hemos pasado momentos difíciles, los partes eran muy duros, pero por suerte encontramos contención en cada médico que nos ha llamado y nos han acompañado en nuestro dolor. Al mes de internación me llama el médico y me dice que le tenían que hacer una traqueotomía para que pueda seguir respirando, habían intentado todo y la autorización era nuestra decisión, nosotros no dudamos ni un segundo”. “Pudo salir adelante y estamos muy agradecidos con todo el equipo del Hospital Municipal porque la atención fue impresionante. Les decimos a los vecinos que es muy importante cuidarse, la responsabilidad es de cada uno para cuidar al otro”, finalizó.