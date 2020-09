Posse encabezó un emotivo reconocimiento a todo el personal de salud municipal de San Isidro

“Es una emoción especial la que uno siente cuando se lo reconoce por su labor médica. Es fundamental que todos sepan que hay que seguir cuidándonos, que no hay mejor vacuna que mantener el distanciamiento social”, concluyó Jorge Farina, director del Hospital Municipal Boulogne.

A su lado, el doctor Miguel Pereyra, director general de Salud de San Isidro e ideólogo de la propuesta, agregó: “El equipo de sistema de salud ya estaba preparado para afrontar situaciones tan complejas y difíciles como ésta, y en todo este tiempo debimos seguir esforzándonos. Quiero decirles a los sanisidrenses que no vamos a aflojar, que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para que la población se sienta segura”.

“Estamos orgullosos por su labor, por poner su corazón desde siempre, y ahora más que nunca. Este reconocimiento es para todos los agentes de salud, que no sólo son los médicos, sino enfermeros, técnicos, camilleros, personal de limpieza y cocineros, entre otros”, afirmó el jefe comunal.