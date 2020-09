Posse y Meoni inauguraron la remodelada estación de Boulogne, del Belgrano Norte

“Es una obra esperada y muy importante sobre todo para los negocios de la galería de la Estación -con más de 100 locales- y otros comercios de calles cercanas. Al estar paralizada la obra, los usuarios que bajaban del tren y compraban en esos negocios ya no lo hacían. Por eso, esta obra mejora la calidad de vida desde todo punto de vista”, señaló el alcalde.

This site is protected by wp-copyrightpro.com