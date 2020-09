San Fernando remueve autos abandonados en la vía pública y refuerza tareas de higiene urbana

El Municipio detecta un vehículo en estado de abandono cuando se empieza a encontrar basura debajo del mismo. Normalmente cuando pasan más de 30 días, los vecinos detectan que el auto no es del lugar y es ahí donde el Municipio actúa de manera inmediata y lo lleva al depósito. Según precisó el funcionario, se remueven alrededor de 35 vehículos por mes.

This site is protected by wp-copyrightpro.com