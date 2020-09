Se profundiza el conflicto entre la Policía y el gobierno de Kicillof

La protesta parece endurecerse y esta mañana, los vecinos de Tres de Febrero fueron testigos de una imagen nunca antes vista: Una caravana de móviles policiales, en pésimo estado, haciendo sonar sus sirenas. La Policía no está al servicio en el distrito.

Esta mañana, los funcionarios de Axel Kicillof hicieron un anuncio sin definiciones. No hablaron de cifras ni hicieron alusión a ninguno de los puntos del reclamo que desde el lunes llevan adelante en distintas ciudades de la Provincia efectivos de la Policía bonaerense.