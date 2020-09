Según reportes de distintos vecinos, la Policía de Tres de Febrero no estaría acudiendo a llamados de emergencias, los que están siendo cubiertos por las patrullas municipales, a través del COM3F.

“El sueldo es de 30 o 35 mil pesos, arriesgamos la vida en la calle y no tenemos aumento de ningún tipo”, sostuvo uno de los agentes que protestó durante la tarde. “Estamos en la línea de fuego frente al coronavirus”, agregó.

Esta noche, efectivos del Comando de Patrullas de la Policia bonaerense protestaban frente a la Jefatura Departamental de Tres de Febrero en consonancia con el reclamo que tuvo lugar en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires en reclamo de una mejora en los sueldos. Si bien no está claro, se cree que habrá acuartelamiento. Patrullas municipales cubren los requerimientos.

Policía bonaerense protesta y no atendería emergencias: Se habla de acuartelamiento