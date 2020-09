Vecinos del country Ayres de Pilar impidieron el ingreso de Lázaro Báez

Los vecinos del country se manifestaron con carteles que decían “No queremos chorros”, y protestan porque el ex empresario mantiene una importante deuda de expensas en el lugar. “Va a tener seguridad y recolección sin pagar”, afirmó una mujer.

Báez deberá usar una tobillera electrónica y presentarse en Tribunales cada 15 días, por lo que el procedimiento será el mismo que dictó el juez Sebastián Casanello en marzo de este año, con la única diferencia que el empresario no deberá pagar fianza.