“Contagía responsabilidad”, la campaña sanisidrense para concientizar sobre el cuidado contra el coronavirus

Con el objetivo de promover la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas de cuidado para evitar el contagio del coronavirus, el Municipio de San Isidro lanzó la campaña “Contagiá responsabilidad”. Con afiches, cartelería y demarcaciones en la vía pública y voluntarios que recorren las localidades, el objetivo es concientizar sobre la necesidad de que cada vecino cumpla con las normas que evitan la propagación del virus.

Un grupo de voluntarios, que recibió una capacitación previa, recorre durante los fines de semana los espacios públicos más concurridos repartiendo barbijos y recordando a los vecinos cuáles son las principales medidas de cuidado.

Además, el Municipio colocó carteles y señalizaciones en la vía pública haciendo hincapié en las tres conductas principales a seguir, lavado de manos, uso de tapabocas o barbijos y el distanciamiento social. También se pintaron cuadrados de 9 metros cuadrados y separados entre sí por una distancia de 3 metros para marcar el distanciamiento social. La campaña de concientización también se replica en las redes sociales oficiales.

“Estamos recordando a todos que utilicen tapabocas, mantengan la distancia social y se cuiden así se puede seguir disfrutando el espacio público, de una manera responsable, sin ponerse en riesgo uno y sin poner en riesgo al otro”, explicó Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público.

Y contó que el Municipio también pintó huellas en paradas de colectivos, estaciones de tren, entre otros lugares donde se junta mucha gente, para saber cuál es la distancia correcta que hay que mantener para cuidarse.

“Cuando vemos a algún grupo de personas que a lo mejor no se dan cuenta y se sientan muy cerca de otros, nos acercamos y les pedimos que mantengan la distancia. Y les recordamos que cada uno use su propia bebida, que no compartan mates ni comida. También les ofrecemos tapabocas, si alguno no tiene”, sostuvo Rocío Castro, voluntaria de Beccar.

“Después de tanto encierro fue de gran ayuda que hayan vuelto a abrir los espacios acá al aire libre. Me parece perfecto lo que están haciendo marcando los cuadrados en el pasto y entregando tapabocas. La estamos pasando bárbaro”, concluyó Diego Riela, de Martínez, que se acercó con sus hijos a la costa de Pacheco y el río.